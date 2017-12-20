Смартфон Xiaomi Mi Max 2 является самым большим в линейке Xiaomi 2017 года, а все благодаря гигантскому экрану на 6,44 дюйма по диагонали. Но в 2018 году выйдет Xiaomi Mi Max 3, экран которого окажется еще больше при сохранении текущих размеров корпуса, и сегодня инсайдеры поделились первыми подробностями об аппарате.

В новом Xiaomi Mi Max 3, примерный внешний вид которого показан на фото, ожидается наличие экрана с диагональю целых 7 дюймов, и это будет матрица Full HD+ с соотношением сторон 18:9, так что размеры самого смартфона не изменятся. Мобильник выйдет в двух версиях: в базе у него будут 4 Гб ОЗУ, процессор Qualcomm 635 и 64 Гб встроенной памяти, а немного более дорогая модель предложит уже 6 Гб RAM и процессор Qualcomm 660, а также 128 Гб постоянной памяти.

Во всех комплектациях грядущего Xiaomi Mi Max 3 можно будет обнаружить модули Bluetooth 5.0, NFC и Wi-Fi 802.11ac, два SIM-слота вместе с отдельным слотом microSD и батарею емкостью 5300 мАч, которой точно хватит на пару дней работы, и которую можно будет зарядить очень быстро при помощи технологии Qualcomm Quick Charge 4.0. Xiaomi Mi Max 3 выйдет не раньше весны нового года и будет продаваться с Android 8 Oreo и MIUI 9 из коробки.