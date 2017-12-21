В понедельник, 18 декабря, в Киеве во время сильного снегопада столкнулись два трамвая. В результате ДТП, передняя часть нового польского трамвая Pesa была сильно повреждена.Об этом сообщил киевлянин Олег Васильев, опубликовавший соответствующее фото в группе Транспорт Киева в Facebook.“Первый пошел..подробнее

Новость была оставлена 21 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.