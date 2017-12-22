Новый компьютер Apple iMac Pro, представленный несколько дней назад, не удивил внешностью, так как она осталась без изменений по сравнению с прошлым Аймаком, но порадовал своей начинкой. Сегодня началось его распространение, и те, кто заказал ПК в числе первых, уже получили его в личное пользование.

Новый Apple iMac Pro стоит от 5000 долларов США, и впервые его показали еще летом текущего года на конференции WWDC 2017. Это самый быстрый настольный компьютер в истории Apple, и стоит он соответствующе, причем в России за него просят почти на 100 000 рублей больше, чем в США – у нас его можно купить почти за 400 000 рублей в минимальной конфигурации.

Apple iMac Pro – это профессиональное решение для работы с графикой, ведь его экран с разрешением 5К при диагонали 27 дюймов способен отображать до 1 миллиарда цветов (маркетинг, конечно же). Компьютер построен на процессоре Intel Xeon с количеством ядер от 8 до 18, и у него есть дискретная видеокарта AMD Radeon Pro Vega с 16 Гб своей памяти продвинутого стандарта HMB2, выдающая 22 терафлопс производительности. В России за 380 000 рублей продается версия Apple iMac Pro с 1 Тб SSD, 8-ядерным Intel Xeon, 32 Гб ОЗУ и видеокартой AMD Radeon Pro Vega 56 с 8 Гб своей памяти.