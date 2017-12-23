В пятницу, 22 декабря, в Киеве пассажиры автобуса отодвигали машину, которая мешала проезду общественного транспорта. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный. Около часа улица Софиевская стояла в заторе из-за припаркованного Nissan, который блокировал часть дороги. Люди отодвинули авто ближе к.подробнее

Новость была оставлена 23 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.