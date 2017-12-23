Игрок регбийного клуба «Саус Сидней Рэббитоус» Ангус Кричтон ампутировал средний палец руки, чтобы продолжить карьеру в австралийской Национальной регбийной лиге. Издание отмечает, что ранее в декабре Кричтон заявил, что ему не помогают операции, поэтому он решил ампутировать палец.

Новость была оставлена 23 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.