Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что будет готов сыграть за команду в 80-летнем возрасте. «Я чувствую себя солдатом на службе у клуба и страны. Когда я закончу, я все равно буду доступен. Даже в 80 лет, если вдруг не будет других голкиперов, им нужно позвонить мне», — сказал Буффон.

Новость была оставлена 23 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.