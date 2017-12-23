В пятницу, 22 декабря, вечером в Соломенском районе Киева произошла массовая драка местных жителей с ромами. Читай также: На станции метро Крещатик произошла жестокая драка Об этом говорится в сообщении группы Los Solomas в Facebook. По словам очевидцев, толпа цыган с палками начала бить.подробнее

Новость была оставлена 23 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.