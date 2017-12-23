Власти России готовят свод законов, запрещающих майнить криптовалюту и вообще проводить любые операции с ними простым смертным, а Александр Лукашенко, президент Белоруссии решил пойти навстречу современным технологиям и легализовал не только крипту, но и сам процесс ее добычи, на территории всей страны.

Отныне жителям Белоруссии официально разрешено майнить, сколько душе угодно – их прикрывает подписанный декрет «О развитии цифровой экономики», который на уровне закона разрешает работать с криптовалютой. Такое решение было принято с целью сделать Белоруссию более привлекательной для мировых ИТ-компаний, и это наверняка сработает, так что пока Россию не накрыло второе поколение Железного занавеса, майнеры еще могут успеть сменить место жительства

В подписанном президентом страны декрете черным по белому сказано: физические лица Белоруссии могут проводить любые операции с криптовалютой, то есть майнить, покупать и продавать ее за любую валюту и электронные деньги, а также дарить ее и даже завещать. Что важно, на все эти виды деятельности не полагается налог, так что вообще красота. Такие условия сохранятся вплоть до 2023 года, так что можно подсчитать, сколько за этот период можно намайнить крипты без необходимости отчисления личных денег в казну. В России же после вступления готовящихся законов в силу майнить можно будет только чиновникам, а также, согласно древней русской традиции, их родственникам и знакомым.