За 11 месяцев этого года больше всего преступлений в Киеве было совершенно на территории Деснянского района – порядка 10 тысяч. Об этом сообщает УНН ссылаясь на статистику полиции столицы. Согласно сообщению, в Деснянском районе зафиксировали 9564 преступлений, раскрыто — 1783. Наименее уголовным районом.подробнее

Новость была оставлена 24 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.