В центре Киева обвалилась стена между домами: фото
Категория: Столица | 24 декабря 2017 13:00

   В центре Киева по ул Антоновича во дворе между домами обвалилась стена, сообщает Эспрессо.

Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии. Кроме того, раздавлены две машины — Lexus и BMW.

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Новость была оставлена 24 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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