Категория: Столица | 24 декабря 2017 13:00
В центре Киева по ул Антоновича во дворе между домами обвалилась стена, сообщает Эспрессо.
Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии. Кроме того, раздавлены две машины — Lexus и BMW.
Новость была оставлена 24 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.