В центре Киева по ул Антоновича во дворе между домами обвалилась стена, сообщает Эспрессо.

Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии. Кроме того, раздавлены две машины — Lexus и BMW.

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