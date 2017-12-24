Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал лучшего футболиста, с которым ему приходилось работать. «Лучший игрок, которого мне доводилось тренировать, — это Роналдо. Это даже несмотря на то, что мне пришлось продать его, чтобы выиграть чемпионат Испании с «Реалом»», — заявил Капелло.

Новость была оставлена 24 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.