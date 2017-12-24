Чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда заявил, что его «дико заводит» запрет на национальный флаг на Олимпийских играх 2018 года. Он отметил, что «надо защищать свои интересы не только так, чтобы «Я – русский» на футболке было написано». Также он не согласился с теми, кто считает спортсменов дезертирами.

Новость была оставлена 24 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.