В центре Киева по ул Антоновича во дворе между домами обвалилась стена, сообщает Эспрессо.Смотри также: В Киеве горел памятник архитектуры Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии. Кроме того,.подробнее

Новость была оставлена 25 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.