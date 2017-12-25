Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поздравил болельщиков с Рождеством в образе Санты-стриптизера. Форвард оделся в костюм Санта-Клауса с голым торсом, в бабочке и красных брюках на подтяжках. Дмитрий Орлов предстал в костюме пряничного человечка с клоунским носом.

Новость была оставлена 25 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.