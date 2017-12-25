«Акт войны» и посягательство на суверенитет. Так в Северной Корее охарактеризовали санкции Совбеза ООН. Новые штрафные меры равносильны полной экономической блокаде страны, и этот разрушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе в целом, — считают в КНДР.

Новость была оставлена 25 декабря 2017 09:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.