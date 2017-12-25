В понедельник, 25 декабря, в Киеве мужчина выпрыгнул из седьмого этажа, спасаясь от агрессивного соседа. Очнувшись после падения пострадавший обратился к консьержу, который вызвал полицию и медиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.Читай также: В Киеве произошла массовая драка с ромами У мужчины.подробнее

Новость была оставлена 25 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.