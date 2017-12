Компания Xiaomi прекрасно знает, как делать очень доступные, но при этом не менее достойные смартфоны с отличным дизайном и передовыми для своей цены характеристиками. Интернет-магазин GearBest в свою очередь знает, как снизить на них цену, так что встречаем три бюджетных смартфона Xiaomi с дополнительной скидкой и бесплатной доставкой.

Xiaomi Redmi Note 5A открыл своим появлением пятое поколение серии Redmi, очень популярной в России. В рамках распродажи 100 его экземпляров можно купить всего лишь за $94, и это будет глобальная версия с поддержкой сервисов Google и 2 Гб RAM вместе с 16 Гб ROM. Цвет корпуса – розовое золото. Redmi Note 5A поддерживает сети 4G Band 20, работает на прошивке MIUI 9 и предлагает большой HD-экран с диагональю 5,5 дюйма, 4-ядерный процессор Qualcomm 425 и батарею емкостью 3000 мАч.

Следующий смартфон – это нашумевший бюджетник Xiaomi Redmi 4X с экраном HD на 5 дюймов по диагонали. По купону «1219RU4X» он стоит $132 (100 шт.) в черном цвете корпуса, с глобальной прошивкой MIUI 9 и с памятью 3-32 гигабайта. Смартфон характеризуется непревзойденной для такой цены автономной работой за счет очень большой батареи 4100 мАч и очень экономичного 8-ядерного процессора от Qualcomm, к тому же он по умолчанию работает в российских сетях LTE.

Модель Xiaomi Redmi 5 Plus тоже входит в пятое поколение линейки Redmi, и ее представили буквально пару недель назад. Во время флеш-распродажи цена глобальной версии смартфона в черном цвете корпуса стоит $180 без промо-кода и ограничений по количеству экземпляров. Список характеристик нового Redmi 5 Plus включает безрамочный экран 6 дюймов с разрешением Full HD+, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб ROM, батарею 4000 мАч и два слота под SIM-карты. Фактически, Redmi 5 Plus пришел на смену модели Redmi Note 4 и заменил собой так и не вышедший Redmi Note 5.