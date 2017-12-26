Синоптики предупреждают об ограниченной видимости в Киеве и области в ночь на 26 декабря и утром из-за тумана. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В сообщении сказано, что туман с видимостью 200-500 метров будет сохранятся с 21:30 25 декабря до 10:00 26 декабря.

В киевской городской.подробнее