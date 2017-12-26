Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о намерении оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении от Олимпиад. Чиновник подаст иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны. «И на время судебных разбирательств приостанавливаю обязанности президента РФС — на срок до шести месяцев», — заявил он.

Новость была оставлена 26 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.