Ночью во вторник, 26 декабря, температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +3,1°С – этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году, и стал максимальным за 136 лет метеонаблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.Читай также: В Киеве побит 85-.подробнее

Новость была оставлена 26 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.