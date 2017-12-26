Ричард Паунд, глава комиссии Всемирного антидопингового агентства, занимавшейся расследованием нарушений антидопинговых правил россиянами, назвал всех представителей России «допингерами». Об этом рассказал конькобежец Александр Румянцев. Паунд присутствовал на слушании его дела в суде.

Новость была оставлена 26 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.