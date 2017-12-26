Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион получает угрозы в адрес своих детей после поста с нокаутированным россиянином Федором Емельяненко. Он поздравил таким образом американцев с Рождеством. По словам Митриона, запись в Instagram сделал не он, а его пиар-менеджер.

Новость была оставлена 26 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.