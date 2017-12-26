Состоялся анонс нового очистителя воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Maх, на этот раз рассчитанного не на маленькие китайские квартирки, а на вполне стандартные по площади европейские и российские жилища. В линейке Xiaomi это уже шестой очиститель, и слово Max в его названии используется не просто так: устройства хватает на очистку воздуха в помещении вплоть до 120 квадратных метров.

Если установить Xiaomi Mi Air Purifier Max в комнате площадью менее 20 квадратов, то он справится со своей задачей всего за три минуты, позволяя почти сразу дышать чистым воздухом без пыли, кошачьей шерсти и прочих аллергенов и вредных веществ. На корпусе новинки есть информационный дисплей OLED, а внутри очистителя есть сразу два фильтра вместо одного, плюс есть специальные очистные картриджи для более тонкой очистки.

Свою работу Xiaomi Mi Air Purifier Max выполняет очень тихо: даже на полной мощности уровень издаваемого им шума не превышает 34 децибел благодаря некой инновационной технологии подавления шума, секрет которой Xiaomi не раскрывает. Каких-либо иных особенностей у Xiaomi Mi Air Purifier Max – это классический, хотя и очень мощный очиститель воздуха, которым можно управлять при помощи OLED-экрана или фирменного приложения на смартфоне. Стоит столь полезный прибор ровно 300 долларов США.