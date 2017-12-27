Секретарь одного из поселковых советов Киевской области была задержана за получение взятки в виде автомобиля и пяти тысяч гривен. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Как сообщили в прокуратуре, женщину задержали после передачи второй части взятки, которую она.подробнее

Новость была оставлена 27 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.