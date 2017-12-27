«Финикс Санз» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). За 0,6 секунды до конца встречи счет был 97:97. Решающий мяч был заброшен после удачно разыгранного хозяевами аута. Драган Бендер сделал точный пас на Тайсона Чендлера, и тот не промахнулся.

Новость была оставлена 27 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.