Как стало известно, в результате нападения грабителей в понедельник, 25 декабря, в Голосеевском районе столицы пострадал главный пульмонолог страны 68-летний Юрий Фещенко. Об этом сообщается в сюжете ТСН.“Около 22:00 люди в балаклавах ворвались в его дом в Голосеевском районе столицы, связали.подробнее

Новость была оставлена 27 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.