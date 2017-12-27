В честь католического и христианского Рождества компания LEAGOO устраивает распродажу и дарит скидку на свой новейший смартфон T5C. Партнером акции является интернет-магазин AliExpress, от себя дарящий бесплатную доставку по России.

При заказе смартфона LEAGOO T5C, видеопрезентацию которого можно посмотреть на YouTube, можно сэкономить до 35 долларов США и получить отличный моноблок с большим экраном Full HD производства Sharp и новейшим процессором Spreadtrum SC98531. Данный CPU, по официальным данным, производительнее многих аналогов, в том числе и MediaTek Helio P23: благодаря его восьми ядрам с частотой 1,8 ГГц в AnTuTu смартфон набирает свыше 50 000 баллов. Не менее важным является наличие у LEAGOO T5C сразу 3 Гб оперативной памяти от Samsung и встроенного накопителя на 32 Гб производства SanDisk. При этом камеры для смартфона производит тоже Samsung вместе с OmniVision.

В смартфоне даже нашлось место под премиум-материалы: к примеру, из высококачественной керамики изготовлен сканер отпечатков пальцев, распознающий отпечатки под любым углом касания всего за 0,1 секунды. Словом, при цене всего $96 с учетом скидки новый LEAGOO T5C заряжен по максимуму, и это очень выгодная покупка за свои деньги. Заказать смартфон с батареей LG емкостью 3050 мАч и фотокамерами 13+2 и 5 Мп можно по этому адресу.