Биткоин уничтожает не только нервные клетки майнеров на фоне постоянно скачущего курса, но и все живое на земле, активно отравляя природу, хотя при этом в реальном мире он не существует. Тем не менее, губительное воздействие криптовалюты на нашу с вами природу с каждым днем становится все более очевидным.

Все предельно просто: ежедневно сложность добычи именно биткоина растет, и для майнинга требуется все больше времени и все более мощные фермы и ПК. С ростом времени и мощности резко возрастает потребление энергии, которую надо где-то брать, и вот тут все становится на свои места: до сих пор больше всего энергии производят атомные и угольные электростанции, а те и другие экологичными назвать никак нельзя.

Повышение энергозатрат ведет к необходимости увеличения объемов производимой энергии, и повышается объем выбрасываемого углекислого газа, что в свою очередь ускоряет процесс глобального потепления, который уже заметно изменил климат нашего с вами общего дома. Таким образом, кто-то, быть может, успел обогатиться за счет перепадов курса биткоина, но в глобальном масштабе он потенциально укоротил себе жизнь за счет стремительно ухудшающейся экологии.