Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что в 2014 году получил травму, из-за которой мог закончить карьеру. Во время матча 1/4 финала чемпионата мира с Колумбией Неймар получил удар коленом в спину от защитника Камило Суньиги. Если бы он пришелся на два сантиметра выше или ниже, форвард завершил бы карьеру.

Новость была оставлена 28 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.