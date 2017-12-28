Сборная Гатчины отказалась доигрывать матч первенства России против команды Брянска, потому что слишком спешила на поезд. Встреча, которая проходила в Брянске, была остановлена при счете 2:2. Волейболистки из Гатчины отказались выходить на решающий сет, потому что им нужно было ехать на железнодорожный вокзал.

Новость была оставлена 28 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.